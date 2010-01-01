Добро пожаловать, уважаемый гость! Вы правильно сделали, что посетили этот сайт и зашли в Эзотерическую лабораторию Мастера Астрабеля. Значит Вы человек мыслящий, любознательный, интеллигентный. Здесь Вы не только узнаете много нового, полезного и интересного, но еще сможете решить свои проблемы и воплотить в жизнь самые сокровенные желания. И поможет Вам в этом наука Плектология . Она призвана приоткрыть завесу будущего и знает методы влияния на развитие событий. В этом направлении оптимально синтезированы такие науки как каббала, нумерология, астрология и другие эзотерические школы. Нет такой проблемы, которую нельзя было бы решить. Главное - найти истинную причину неудач и невзгод (с помощью астрологии, нумерологии, биоэнергетики, карт Таро и других эзотерических систем), а дальше, дело техники. И помните, наша судьба - в наших руках. Я и мои ученики всегда к Вашим услугам. Плектология намного эффективней, чем в отдельности оккультизм, любовная магия, чёрная магия и другие эзотерические направления, способна влиять на события в разных сферах жизни: любовь, семья, отношения, бизнес, карьера, учеба, здоровье и др. Она в тысячи раз сильнее магии, колдовства и ворожбы. Почему? Да потому, что это именно наука: с точными расчетами, анализом, синтезом, вычислением баланса тонких энергий, индивидуальным подходом с учетом существующих законов астрального мира. Всё лучшее, что было создано в магии, нумерологии, каббале, астрологии воплотилось в научной эзотерике и плектологии в более современной, эффективной форме. Научный подход в эзотерике - это ключ к решению любых проблем и реализации планов. На нашем сайте Вы сможете не только узнать много интересного и полезного из области астрологии, магии, нумерологии, оккультных наук, биоэнергетики, психологии, парапсихологии, тайнах сновидений и астральных мирах, но и заказать эзотерические услуги, которые помогут Вам реализовать Ваши желания! Станьте счастливыми прямо сейчас!

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