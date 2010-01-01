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Добро
пожаловать, уважаемый гость!
Вы
правильно сделали, что посетили этот сайт и зашли в
Эзотерическую лабораторию Мастера Астрабеля. Значит Вы человек
мыслящий, любознательный, интеллигентный. Здесь Вы не только
узнаете много нового, полезного и интересного, но еще сможете
решить свои проблемы и воплотить в жизнь самые сокровенные
желания. И поможет Вам в этом наука Плектология.
Она
призвана приоткрыть завесу будущего и знает методы влияния на
развитие событий. В этом направлении оптимально синтезированы
такие науки как каббала, нумерология, астрология и другие
эзотерические школы. Нет такой проблемы, которую нельзя было бы
решить. Главное - найти истинную причину неудач и невзгод (с
помощью астрологии, нумерологии, биоэнергетики, карт Таро и
других эзотерических систем), а дальше, дело техники. И помните,
наша судьба - в наших руках. Я и мои ученики всегда к Вашим
услугам.
Плектология
намного эффективней, чем в отдельности оккультизм, любовная
магия, чёрная магия и другие эзотерические направления, способна
влиять на события в разных сферах жизни: любовь, семья,
отношения, бизнес, карьера, учеба, здоровье и др. Она в тысячи
раз сильнее магии, колдовства и ворожбы. Почему? Да потому, что
это именно наука: с точными расчетами, анализом, синтезом,
вычислением баланса тонких энергий, индивидуальным подходом с
учетом существующих законов астрального мира. Всё лучшее, что
было создано в магии, нумерологии, каббале, астрологии
воплотилось в научной эзотерике и плектологии в более
современной, эффективной форме. Научный подход в эзотерике - это
ключ к решению любых проблем и реализации планов.
На нашем сайте Вы сможете не только узнать много интересного и
полезного из области астрологии, магии, нумерологии,
оккультных наук, биоэнергетики, психологии, парапсихологии,
тайнах сновидений и астральных мирах, но и заказать
эзотерические услуги, которые помогут Вам реализовать Ваши
желания! Станьте счастливыми прямо сейчас!
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!
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ПОСЕТИТЕ ПСИХОДЕЛИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
МАГИЧЕСКИЕ И ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА РАСТЕНИЙ
КАМНИ - ТАЛИСМАНЫ, АМУЛЕТЫ,
ОБЕРЕГИ
ЭЗОТЕРИЧЕСКОЕ ДЕКОРИРОВАНИЕ, ФЭН-ШУЙ ИНСТАЛЛЯЦИИ
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